Sabaly non è ritenuto fisicamente idoneo dal Napoli. Sebbene il Bordeaux abbia inviato la risonanza del ginocchio incriminato e i riscontri sul collaterale siano stati ritenuti rassicuranti, ieri il presidente De Laurentiis ha deciso di bloccare tutto. Secondo il Corriere dello Sport, tornano d'attualità i nomi di Lainer (Salisburgo) e Santiago Arias (PSV Eindhoven). Niente da fare invece per D'Ambrosio, che l'Inter non ha alcuna intenzione di lasciar andare via: c'è il veto di Spalletti.