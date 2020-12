Gli ultimi giorni in casa Napoli non sono stati affatto semplici. All'assenza di punti (due sconfitte tra Inter e Lazio) si sono aggiunti infortuni pesanti. Tra questi c'è quello di Kalidou Koulibaly, uscito malconcio dalla trasferta di Roma. Per lui è stata evidenziata una distrazione di primo grado del muscolo retto femorale sinistro.



Tra dieci giorni sarà sottoposto a nuovi esami, ma il rientro non sembra imminente. Secondo quanto riportato da Il Mattino, infatti, Koulibaly potrebbe saltare Cagliari, Spezia e Udinese, le prime tre partite del 2021. L'obiettivo è riaverlo per la Supercoppa contro la Juventus il prossimo 20 gennaio.