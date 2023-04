Il presidente azzurro non ha mai nascosto la volontà di non farli accedere allo stadio, definendoli più volte drogati e pericolosi, con la volontà di aprire l'ex San Paolo e oggi Maradona alle famiglie e ad un numero più ristretto di tifosi. Sembra paradossale in un anno del genere, in cui Spalletti e la sua squadra stanno scrivendo delle pagine storiche dominando il campionato e con la possibilità di arrivare fino in fondo in Champions League. Eppure ecco i malumori. E che malumori, scoppiati definitivamente tre giorni fa.- Domenica,nei pressi di Piazzale Tecchio, a pochi metri dallo stadio. Migliaia di tifosi presenti ma una situazione tutt'altro che tesa:Una sorta di negazione che dura dallo scorso gennaio, quando ci furono gli scontri sull'A1, con la sola possibilità di introdurre oggetti di piccole dimensioni. Una decisione che un po' cozza con la realtà del tifo organizzato e con le scenografie che rappresentano l'immagine di una squadra e di una città.- Dopo la tranquillità all'esterno del Maradona, è cambiato tutto nel momento in cui ci si è spostati nello stadio.Alla base ci sarebbero i primi che hanno cantato contro il presidente del Napoli, mentre i secondi non si sono uniti. Da lì sono volati pugni ovunque, nel frattempo che la squadra tifata da entrambi i gruppi era in campo per affrontare il Milan. Di fondo già qualche tensione tra le due fazioni, chiaramente che non giustifica tale gesto da condannare. Nella stessa serata uno stadio silente, sciopero di cori e del tifo e dal settore ospiti i supporters milanisti hanno fatto sentire tutto il loro sostegno costantemente per 90 minuti a Leao e compagni. Proprio da lì nasce un paradosso perché sono statiEcco che si fa un passo indietro ritornando a Napoli-Lazio del 3 marzo dove ci fu la stessa situazione, con bandiere e striscioni più grandi del previsto e addirittura fumogeni e petardi introdotti e lanciati dai sostenitori biancocelesti.Non principale ma significativo il prezzo non popolare dei tagliandi in occasione di Napoli-Milan di Champions: chi non ha l'abbonamento, infatti, spende almeno 90€ (costo della tessera escluso). Questo un altro punto, perché c'è necessariamente bisogno della fidelity card per acquistare, cosa che parte degli ultras non ha.- Spunta anche un lato ancora più estremo della questione, ovvero l'inchiesta condotta dai pm Battiloro, Castaldo, De Falco, De Simone, sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Sergio Amato, come annunciato oggi da Il Mattino.. In aggiunta anche l'ipotesi di condizionamento delle scelte manageriali del Calcio Napoli. Il tutto riconducibile, dunque, a violenza privata ed estorsione.- Non saranno mesi semplici da affrontare i prossimi due.. De Laurentiis, il sindaco Manfredi ed il prefetto Palomba sono al lavoro per strutturare tutto al meglio e nei minimi particolari.durante le prossime partite al Maradona, una sorta di Napoli-Milan bis. C'è, inoltre, qualcosa che non renderebbe affatto felici i tifosi napoletani:a numero chiuso con tanto di prenotazioni per accedere e avvicinarsi al palco dove salirebbero squadra e società., in questo modo, dai festeggiamenti più calorosi. Questo si ricollega a quanto cantavano i sostenitori partenopei proprio domenica, durante la manifestazione pre-gara:Se Napoli sono loro, vederli distanti dai festeggiamenti potrebbe creare non pochi disordini in una giornata di festa come quella che dovrebbe essere il prossimo 4 giugno. In questo momento si sono create fortemente due fazioni, da un lato De Laurentiis, dall'altro gli ultras. Forse mai come prima.