In estate erano arrivati al Napoli in prestito con obbligo di riscatto. Un obbligo scattato già nelle ultime settimane e che rende Alex Meret e Orestis Karnezis due azzurri a tutti gli effetti. Il bilancio dell’Udinese, riportato da calcioefinanza.it, recita così: “Nella prima fase della campagna trasferimenti 2018/2019 è stata contabilizzata la plusvalenza relativa alla cessione del calciatore Lucas Evangelista al Nantes, mentre per le cessioni di Jankto, Meret e Karnezis la rilevazione delle plusvalenze è stata differita al verificarsi delle condizioni cui sono subordinati gli obblighi di riscatto da parte della Sampdoria e del Napoli, ovvero a partire dal 01 febbraio 2019 [...] riscatto obbligatorio dei due giocatori al primo punto realizzato dal Napoli successivamente alla data del 02 febbraio 2019". Le tre operazioni hanno permesso all'Udinese di realizzare plusvalenze per ​"un valore complessivo di oltre 40 milioni di Euro".