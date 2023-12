Ilperde la terza partita consecutiva, arrendendosi di fronte alladi Allegri. Nei minuti successivi al match, ai microfoni di Dazn ha parlato, dando la sua lettura del momento dei partenopei."Penso che abbiamo fatto una buona partita, con un buon possesso e tante occasioni. Però è mancata la concretizzazione delle occasioni create. Differenze rispetto all'anno scorso? Credo che se avessimo fatto 1 o 2 gol nel primo tempo la partita sarebbe stata diversa"."Abbiamo visto anche che a Madrid che Carvajal marcava a uomo Kvara, mentre la difesa avversaria si prepara molto bene per limitare Osimhen. Ognuno di noi può fare di più e deve fare di più. Se loro sono marcati gli altri devono prendersi le responsabilità e trovare delle soluzioni"."A centrocampo dobbiamo muoverci bene, cercare lo spazio e occupare bene le lineee. Siamo giocatori tecnici e se occupiamo bene la posizione basta che Lobotka ci cerca e con pochi tocchi possiamo creare occasioni"."Sono un giocatore che deve tirare di più. Oggi ho fatto un tiro non preparato benissimo, questa è una cosa che ci chiede il mister. Se gli esterni puntano l'uomo sono raddoppiati, noi dobbiamo dargli una mano e provare il tiro dal limite dell'area"."Ci chiede di riaggredire subito e cercare di recuperare subito la palla senza dover fare corse di 50/60 metri. Poi ci chiede di chiudere le traiettorie e questo sicuramente deve essere migliorato"."La differenza rispetto all'anno scorso sicuramente c'è. L'anno scorso l'abbiamo affrontata in un momento difficile della stagione. Ora è una squadra solita, con delle certezze e che fa dei gol".