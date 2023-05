. Anche l’Inter è finito nel mattatoio azzurro. Con il 3-1 dell’altra sera al Maradona,. Un record importante per un gruppo deciso più che mai a raggiungere i 92 punti, altro tetto unico per il club di De Laurentiis che solo nel 2018 con Sarri allenatore arrivò a quota 91. Senza, però, vincere lo scudetto perché il sistema così decise. Quell’anno il trofeo lo alzò la Juventus…. E non potrebbe essere diversamente. Purtroppo, però, c’è ilche tiene banco. Sembra che il tecnico di Certaldo, dopo la grande impresa, abbia deciso di andare via.. Ha voglia di indossare gli stivali e molto probabilmente prendersi un anno sabbatico. I rapporti con la proprietà non sono buoni e quindi meglio lasciare sul più bello e ritirarsi per fare il mezzadro.. È una partita di ping pong che ha scocciato non poco la tifoseria. Che si aspettava ben altro finale. Ed, invece, sta assistendo ad. Ma conoscendo Spallettone. È particolare, ha un carattere difficile da interpretare. Se poi trova un presidente come don Aurelio che come il Marchese del Grillo (io sono io e voi non siete nessuno) non fa sconti il risultato è che le strade si dividono.Che sicuramente il patron ha già scelto. Tanti i nomi fatti.. Non sfoglierà la margherita Adl. La panchina del Napoli dovrà andare ad un tecnico che sappiaevitando di disperdere tutto quello che di buono è stato fatto in questa stagione che sta per finire. C’è da difendere un titolo tricolore l’anno prossimo ma soprattutto. Ci teneva De Laurentiis ad arrivare fino in fondo a questa competizione. E. Non gli è andata giù quella uscita di scena. Ci aveva preso gusto a vincere ma soprattutto ad incassare molti soldi dalla Uefa. Purtroppo il Napoli a quelle due partite non c’è arrivato bene. Poi si sono messi in mezzo anche gli arbitraggi. E il gioco è stato fatto. Alla fine il Diavolo si è arreso all’Inter che il 10 giugno sfiderà in finale a Istanbul il Manchester City. Ma il passato è passato.