Correte, tremate, è tornato il Milan. Bellissima la prova del Diavolo al Maradona contro un Napoli mai sceso in campo e privo di Osimhen. Ha fermato Spalletti il bravo Pioli ma peccato che per lo scudetto è ancora molto lontano.Sono tutti più felici con la sconfitta del Napoli. Gode pure Massimiliano Allegri che, convinto di riavere indietro i 15 punti per il malaffare della sua ex dirigenza, ora si trova a -12 dalla capolista. Il 19 maggio pure arriverà.Ma lusingarsi è un sollievo. Per tutti.Premesso che il campionato non è ancora finito, qualificarsi alle semifinali di Coppa Campioni sarebbe un gran bel dire in questa stagione straordinaria.Il tecnico toscano sa che il nigeriano è fondamentale. Da solo porta avanti l’intero reparto. Incute paura agli avversari e per Tomori e Kjaer non sarà facile come l’altro giorno. Dove ha funzionato tutto.. È rimasto negli spogliatoi dell’Olimpico di Torino. Non può essere quella la squadra che ha dominato tutto. Pioli ha trovato la tempesta perfetta. I suoi al massimo dei giri con una forza fisica incredibile e gli azzurri incapaci di indovinare un passaggio preciso nell’intera partita e a terra fisicamente. Ma ci può stare.E soprattutto chi non è in forma, come Anguissa e Zielinski, deve riposarsi. Almeno all’inizio. Puntare sempre sugli stessi uomini diventa deleterio e si rischiano brutte figure. Ma a parte Kvaratskhelia, al Maradona sono andati tutti sotto la sufficienza. C’è chi addirittura ha preso 4 in pagella. Kim non si era mai fatto superare come un birillo e pure capitan Di Lorenzo non aveva mai subito così tanto la qualità di un avversario.È un incidente di percorso che serve da lezione per le altre due gare contro il Milan. Adesso Spalletti sa cosa deve fare per non rischiare di prenderle di nuovo e lasciare a Pioli la soddisfazione di andare avanti in Champions. La qualità nel gruppo azzurro c’è e va sfruttata.È tornato, purtroppo, dalla Nazionale acciaccato. È capitato anche altre volte. Victor è uno che non si risparmia mai e pur di giocare lo fa ad un solo piede. Ha rassicurato tutti che dopo che salterà il Lecce sarà nuovamente a disposizione.. Tutto qua. Sugli spalti niente bandiere, niente, cori, niente striscioni ma nel settore ospiti si può entrare di tutto. Ma se è questo che vuole il presidente non ci sono problemi.