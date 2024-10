Getty Images

la vittoria contro l'Udinese lo ha dimostrato a chiare lettere, non fossero bastate le eloquenti parole del tecnico portoghese nella conferenza stampa antecedente al match contro i friulani, nella quale ha limpidamente confermato cheassolutamente,o ancor più quando. Chi pensava scherzasse, è rimasto deluso: la dimostrazione più forte e tangibile èil calciatore tecnicamente più dotato della rosa, che peròdal punto di vista della mentalità e del sacrificio.

La partita ieri è finita con un successo, ma poteva anche terminare 1-1 e poco sarebbe cambiato: probabilmente gli strali dei critici non avrebbero dato tregua a Fonseca e gli stessi che oggi lo elogiano per la personalità, la leadership e la forza di volontà in merito alle decisioni prese gli sarebbero andati contro, ma quello che importa è che l'allenatore sta dettandoOvvero,

GLI ESCLUSI, IL SACRIFICIO E LO SPOGLIATOIO - Ieri il Milan è sceso in campo, oltre cheanchea. La squadra, nonostante sia rimasta, non si è disunita e ha, portando a casa un risultato preziosissimo. Un messaggio al'ennesimo esempio conclamato degliNon dobbiamo creare un caso intorno a Leao perché non esiste, non sarebbe strano vederlo in campo martedì". Il pensiero è chiaro e verrà ripetuto anche in occasione delle prossime gare, quandoche l'ex Roma vuole dare alla propria squadra.già a partire dall'impegno casalingo di martedì, in Champions League contro il Bruges, per continuare in campionato con Bologna al Dall'Ara e Napoli a San Siro

- Innanzitutto la partita contro i belgi, da non fallire assolutamente perché già fondamentale in chiave avventura europea, dopo gli zero punti ottenuti nelle prime due gare: a parte Tammy Abraham, che dovrebbe essere indisponibile dopo la distorsione alla spalla riportata ieri,i quali però dovranno daredentro Tomori per uno tra Thiaw o Pavlovic, dentro Loftus-Cheek per Chukwueze, dentro Theo Hernandez per Terracciano e soprattutto dentro Leao per Okafor, considerando che l'esterno nigeriano e quello svizzero sono stati tra i migliori nel match vinto contro gli uomini di Runjaic.

E Il concetto del, che dovrebbe essere basilare in ogni squadra di calcio al mondo, si era un po' perso negli ultimi anni in quel di Milanello, anche forse per una questione dio rossonero di tre stagioni fa:che non venivano quasi mai premiati, anche in caso di prestazione positiva, eche troppe volte si sono sentiti al sicuro anche dopo prestazioni scialbe e senza mordente. Quello che Fonseca ha tenuto a ribadire è chesi chiami esso Okafor o Leao.far capire a chi entra che può partire dal 1' e a chi parte dal 1' che se non rende sta fuori, eliminare le "elezioni" di nome.ma che è cominciato, e non si può fermare.@AleDigio89