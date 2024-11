Infortunio Douglas Luiz, cosa filtra sul rientro in campo

AFP via Getty Images

Serve ancora un po' di pazienza per rivedere in campoche l'ha colpito durante il riscaldamento di Juventus-Stoccarda facendogli saltare così la partita di Champions: il giocatore non aveva subito nessuna lesione muscolare, ma si è dovuto fermare a causa di un affaticamento per il quale lo staff tecnico ha raccomandato massima cautela. Messaggio ricevuto da Thiago Motta, che per il derby contro il Torino non l'ha portato neanche in panchina; in questi giorni l'ex Aston Villa sta svolgendo un lavoro personalizzato con la speranza di tornare a disposizione subito dopo la sosta per le nazionali.

- I bianconeri riprenderanno il campionato con il big match di, una gara speciale per Douglas Luiz che sarà l'ex di turno. Da inizio stagione il nuovo acquisto bianconero ha totalizzato nove presenze tra campionato e Champions, delle quali però soltanto due da titolare (tutte in Serie A).

- Oltre ad aver saltato la partita con lo Stoccarda, Douglas Luiz non è stato a disposizione neanche per le ultime gare di campionato controma ora è pronto a tornare in campo: ci sarà contro il Milan o l'Aston Villa, è solo questione di tempo. Finora ha giocato sempre come perno del centrocampo davanti alla difesa, ma il brasiliano può essere schierato anche più avanti da trequartista, alternandosi con Koopmeiners.