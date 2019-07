"La maglia resta, i giocatori vanno". Questo il motto che accompagna i tifosi a ogni sessione di mercato. Bello, bellissimo; romantico, romanticissimo. Ma nel mondo dei videogames, è esattamente il contrario: "la maglia va, i giocatori restano". Sì, perché FIFA perde la Juventus nell'edizione del 2020, con i bianconeri che hanno firmato un accordo in esclusiva con Konami. Maglie diverse, stemma diverso, nome diverso, ma non quelli dei giocatori, perché quelli, come scritto in precedenza, restano. Quindi se giocate a FIFA, state tranquilli: potrete usare Ronaldo.



Niente maglia divisa a metà quindi, ci sarà il classico bianconero a strisce. E lo stemma? Originale, originalissimo: non sarà la J. Come nel passato, quando era PES a mettere Roberto Larcos, Batutista e compagnia per coprire la mancanza dei diritti. E il nome del club? Ecco, quello è meno originale...



Già, perché la Juventus, su FIFA, si chiamerà Piemonte Calcio. Come la squadra in cui giocò Mark Lenders, stella della Muppet prima e della Toho School poi, superstar di Holly & Benji. Arrivato in Italia, non riesce subito a sfondare coi bianconeri: 18 sulle spalle, maniche alzate, Davids e Zidane come compagni di squadra, sbatte contro il Parma di Cannavaro e Thuram. Prestito a Reggio Emilia per crescere, con la gamba sinistra non ancora del tutto a livello della destra, e ritorno al Piemonte, per restarci. E chissà che FIFA non regalì un episodio crossover, con un Mark Lenders nella rosa bianconera...