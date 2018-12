Momento sicuramente non felice, calcisticamente parlando, per Mario Balotelli: l'attaccante del Nizza è ancora a secco di reti in questa stagione. Quello che avrebbe dovuto essere il numero 9 della Nazionale di Roberto Mancini è fino a questo momento sceso in campo in nove gare di Ligue 1, 693 minuti in cui non è mai andato a segno.



LITIGIO CON VIEIRA - E anche l'atteggiamento, come al solito, non è dei migliori: sabato l'attaccante ex Milan, al momento della sostituzione al 75esimo del match contro il Gunigamp, ha infatti lasciato il campo visibilmente contrariato e si è lamentato del cambio, discutendo con il tecnico Patrick Vieira e puntandogli il dito contro.