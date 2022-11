Secondo quanto scrive Le 10 Sport, il Nizza continua a lavorare per l'acquisto di Enzo Le Fée del Lorient. Il classe 2000 è in scadenza a giugno 2024 e su di lui si è registrato anche l'interesse del Leicester City. Le Fée ha estimatori anche in Bundesliga, ma al momento è il Nizza a guidare la rincorsa al trequartista francese.