nonostante i tentativi bianconeri per inserire nell'operazione almeno uno tra Federico Bernardeschi, Rolando Mandragora, Daniele Rugani e Cristian Romero. Poi però c'è un terzo giocatore che si è fatto strada nelle ultime settimane, diventando da un punto di vista prettamente tecnico una prima scelta o qualcosa di molto simile:, da Fabio Paratici al resto degli osservatori e degli analisti che lo consigliano.– Abile tecnicamente e spalle alla porta, sa riempire l'area, forte fisicamente, nel pieno della propria maturazione dopo le esperienze in giro per l'Europa tra Atletico Madrid, Benfica e ora Wolverhampton.è ritenuto adatto a un attacco da completare tra un Cristiano Ronaldo e un Paulo Dybala.Che in piena bufera-Higuain ha bussato alla porta della Juve proponendo il profilo di Jimenez.Condizioni anche economiche che han fatto salire l'appeal del messicano.Pretese che allo stato attuale la Juve non vuole e non può esaudire. Dichiarandosi estremamente interessata e pronta a trattare, ma su ben altre basi. La partita,