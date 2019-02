La Fiorentina, per trattenere Federico Chiesa, potrebbe alzare la posta in palio fino a 2,5 milioni di euro annui. Cifre facilmente sovvertibili, la metà di quello che potrebbe percepire altrove. Come riporta Il Corriere dello Sport, l’estate che arriva sarà rovente: le principali società europee - dal Real Madrid al Barcellona, dalla Juventus all'Inter - lo seguono con grande interesse. Oggi Federico ha numeri impressionanti, nella classifica dei tiri in porta è dietro solo a Cristiano Ronaldo ed è primo in quella dei dribbling. Ultimamente ha preso anche a segnare