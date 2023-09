Nuovo nome per l'Inter. Come riportato da Sportmediaset, i nerazzurri tengono d'occhio il trequartista classe 2001 Thiago Almada, attualmente inforza all'Atlanta United in MLS. Il giovane argentino è già nel giro della Nazionale e si è laureato campione del Mondo in Qatar, con solo 5 minuti in campo nel match dei gironi contro la Polonia.