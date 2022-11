Parole al miele, che aprono scenari interessanti. Noah Okafor è destinato a lasciare il Salisburgo, il prossimo giugno, o nella peggiore delle ipotesi nel 2024, quando scadrà il suo contratto. Il suo futuro è in una big, che potrebbe essere il Milan. Almeno a sentire le parole del diretto interessato: "Che sia Inghilterra, Spagna, Italia o Germania, ogni campionato ha un fascino particolare. Vale lo stesso per i singoli club. Quando ci sarà qualcosa di concreto valuteremo tutti insieme, analizzando i vari fattori".Di concreto, al momento, non c'è nulla, ma. Okafor piace perchè è considerato un attaccante moderno, rapido, forte fisicamente e in grado di essere un fattore sottoporta. A tutto questo va aggiunta la sua duttilità, visto che può giocare da 9 o da esterno sinistro offensivo.Okafor, insomma, non è considerato l'erede del numero 17 rossonero,Il problema è rappresentato dal prezzo: il Salisburgo, che lo ha pagato poco meno di 12 milioni di euro dal Basilea (acquisto più costoso della Bundesliga austriaca),C'è poi da considerare la concorrenza, soprattutto dalla Premier League, dove piace a Leeds e Arsenal.