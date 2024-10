Okoye e l'interesse dell'Inter: "E' vero, mi volevano. Ma Martinez aveva una clausola"

Getty Images

Quando in estate l'Inter cercava un vice Sommer, il cerchio si era chiuso intorno a due nomi: Maduka Okoye e Josep Martinez, che poi è stato il portiere sul quale hanno affondato. Il giocatore dell'Udinese però era stato preso in considerazione dai nerazzurri dopo l'ottima seconda parte della stagione scorsa,in un'intervista rilasciata a Transfermarkt.- "L'interesse dell'Inter era concreto, ma per il mio cartellino. C'è stato un po' di testa a testa, ma alla fine è toccato a Josep Martínez del Genoa:". I nerazzurri hanno versato 20 milioni nelle casse del Genoa per portare Martinez a Milano.

- Okoye ha già voltato pagina, guarda oltre senza rimpianti: "Non sono triste per questo mancato trasferimento, sono felice di continuare a giocare nell'Udinese.A gennaio non mi vedo in un altro club. Bisognerà capire quando e dove sarà il prossimo step, ma ora sono concentrato solo sul presente: voglio aiutare la squadra e i tifosi per arrivare il più in alto possibile in classifica".