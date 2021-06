Stefan de Vrij, difensore dell'Olanda e dell'Inter, parla a NOS dopo l'eliminazione da Euro2020, arrivata dopo il 2-0 contro la Repubblica Ceca: "De Ligt? Non è stata colpa sua. Lui ha un grande senso di responsabilità, è molto maturo per la sua età anche se è ancora molto giovane, ma non credo che oggi sia stata colpa sua. De Ligt ha tempo per crescere, ha già fatto passi da gigante, È un grande difensore. Certo per lui oggi non è stato facile, ma sono certo che stia diventando più forte. La partita? Non pensavamo di vincere largamente, non abbiamo mai sottovalutato gli avversari. La Repubblica Ceca ha un’ottima squadra e un grande collettivo. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ma eravamo fiduciosi sulla possibilità di portare a casa un buon risultato. Invece siamo qui a commentare una sconfitta. I dettagli possono fare la differenza. Sicuramente potevamo fare di più, anche nel primo tempo".