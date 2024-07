Getty Images

Olanda, Koeman contro il Var: "Ha spaccato il calcio"

48 minuti fa



Un rigore, segnato da Harry Kane, ha rimesso in corsa l'Inghilterra nella semifinale poi vinta in extremis contro l'Olanda. Il fallo di Dumfries sullo stesso attaccante del Bayern Monaco è stato molto dubbio e lo stesso arbitro Zwayer è dovuto ricorrere al Var per assegnarlo.



Nel post partita, il ct dell’Olanda, Ronald Koeman, si è scagliato contro il Var e la tecnologia rea di aver rotto il calcio. “Secondo me non avrebbe dovuto essere fischiato il rigore. Kane ha calciato e le scarpette si sono toccate. Penso che questo uso del Var spacchi davvero il calcio”, ha detto.