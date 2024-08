Olimpiadi giovedì 1 agosto: gli italiani da medaglia, gare e orari

L’Italia ha conquistato altre due medaglie anche nel mercoledì olimpico: argento per Silvana Stanco e argento nel quattro di coppia canottaggio maschile. Ora gli Azzurri cercano altre imprese in questo, gioco in cui si apre il programmaQui un recap odierno con tutte le gare, gli orari, le finali e le sfide più importanti degli Azzurri. Scopriamo insieme chi può conquistare una medaglia. E in più ecco anche eventuali partite degli sport di squadra.7:30 Atletica leggera: Marcia 20km uomini (

9:20 Atletica leggera: Marcia 20km donne (12:10 Canottaggio: Quattro senza uomini, finale A (13:00 Tennis: Doppio donne, quarti di finale (13:30 Tennis: Singolare uomini, quarti di finale (15:43 Vela: 49er FX donne, medal race (16:35 Pallanuoto: Turno preliminare uomini (17:00 Beach volley: Fase preliminare uomini (vs Ahman/Hellvig)17:00 Pallavolo: Fase a gironi donne (

17:18 Judo: -100kg uomini, gare per le medaglie (17:30 Canoa slalom: K1 uomini, finale (17:49 Judo: -78kg donne, gare per le medaglie (18:15 Ginnastica artistica: Finale all around donne (19:10 Scherma: Fioretto a squadre donne, gare per le medaglie (ev.22:03 Nuoto: Staffetta 4x200m misti donne, finale (