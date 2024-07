Il gol più bello delle Olimpiadi è di Ezzalzouli: il video della magia

AFP via Getty Images

Il gol più belle delle Olimpiadi probabilmente è quello che ha aperto la vittoria del Marotto contro l'Iraq nella terza gara della fase a gironi, chiusa con un secco 3-0 decisivo per la qualificazione della nazionale africana al turno successivo., attaccante classe 2001 che dall'estate 2003 gioca nel Betis Siviglia ma ora sarà ricordato da tutti per la magia nel torneo di Parigi- Una manciata di minuti dopo la mezz'ora del primo tempo, sul risultato di 0-0, Ezzalzouli avanza sul lato sinistro del campo,. Un destro a giro potente e preciso che finisce sotto all'incrocio dei pali più lontani, il portiere non ci arriva e il Marocco è avanti.

- La partita finisce 3-0, gli altri gol sono dell'attaccante Rahimi e di Richardson del Reims, la perla di Ezzalzouli fa il giro del web e in pochi minuti il giocatore cresciuto nel Barcellona diventa l'uomo-copertina di giornata.. Nell'estate 2023 l'ha preso il Betis e con il Marocco ha conquistato lo storico quarto posto nel Mondiale in Qatar, nel quale il classe 2001 ha giocato tre partite tutte da subentrato.