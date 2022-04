André Onana continua ad alternare ottime parate ad errori importanti e anche nella partita vinta in trasferta per 3-1 dall'Ajax sul Groningen il portiere camerunese e promesso sposo dell'Inter è stato protagonista in negativo quando sullo 0-0 non è riuscito ad arrivare su un tiro non irresistibile del norvegese Jørgen Strand Larsen concedendo il vantaggio ai padroni di casa.



Nella ripresa l'Ajax ha poi ribaltato il risultato vincendo comodamente, ma sui social e sui canali del club, i tifosi dei Lancieri, riporta VoetbalKrant in Olanda, non hanno perdonato l'errore al portiere attaccandolo e dicendosi stufi di vederlo in campo. L'unico a difenderlo è stato Ten Haag, l'allenatore, che ha ribadito come nel secondo tempo poi abbia fatto altre parate importanti per la vittoria finale.