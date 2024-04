Open Var: 'Corretto il rosso a Tameze, Lovato è troppo distante'

30 minuti fa



Torna 'Open Var', il format di DAZN che permette di sentire gli audio tra arbitri e VAR sugli episodi più discussi del weekend calcistico. In questo turno, il 34esimo di Serie A, Mauro Tonolini è ospite in studio per commentare gli episodi.



INTER-TORINO, IL ROSSO A TAMEZE - Corretto il rosso assegnato in Inter-Torino al giocatore granata Tameze. Espulsione giusta, come ribadito anche a Open Var da Mauro Tonolini, ex arbitro: "Questo per noi è un chiaro rosso, ci sono i parametri per la DOGSO. Controllo pallone, direzione verso la porta, non ci sono difendenti che possono intervenire perché il difensore del Torino Lovato è troppo lontano e la distanza dalla porta. Rosso chiaro e valutazione giusta quindi”.