Dialogo VAR-Ayroldi in Inter-Genoa: 'Frendrup-Barella, non è rigore'. L'arbitro: 'Punibile anche se prende la palla'

Redazione CM

Nel corso di Open VAR, format su DAZN in collaborazione con FIGC, Federazione Italiana Giuoco Calcio, AIA, Associazione Italiana Arbitri, e Lega Serie A, si è soffermato Dino Tommasi, vice commissario della CAN, sull'episodio del rigore fischiato per fallo di Frendrup su Barella nel corso di Inter-Genoa, sfida della 27esima giornata di Serie A.



La conversazione audio arbitro Giovanni Ayroldi-VAR: "Prende il pallone ma lo travolge, non può intervenire così. Per me è rigore, non può entrare così. Calcia ma non può entrare così".



"Per noi non è punibile. Ti consiglio l'On Field Review, ti mando la Goal Line"



"Per me è rigore anche se prende il pallone. Non può entrare così"



LE PAROLE DI TOMMASI - Queste le parole di Tommasi: "Ha sbagliato Ayroldi, la sensazione dal campo ci può stare. Ha peccato di gioventù, bravi VAR e AVAR a richiamarlo. Le immagini sono chiare, Ayroldi non riesce a staccarsi dalla sensazione ma sbaglia. Doveva aprire la mente. Ammonizione di Lautaro giusta per il contatto evidente".