Open Var - Mani di Coco in Atalanta-Torino: "Non è rigore, l'opposizione è con un movimento naturale"

Ha creato grosse tensioni, soprattutto da parte diche ha protestato in maniera vibrante nel post partita della sfida Atalanta-Torino il rigore non dato per fallo di mano di Saul Coco in area di rigore granata. Il braccio del difensore sembrava largo, ma il Var ha ritenuto la posizione congrua data la posizione ravvicinata.: "Da parte nostra non è un rigore. Se il difensore va in opposizione ma in un movimento naturale. O chiediamo al difensore di mettere il braccio dietro la schiena in posizione innaturale oppure...": "I difensori stanno iniziando a difendere con le mani dietro la schiena e lì il tempo c'è. Allora basta abbassarsi tutti per occupare più spazio e via. L'esempio? Il rigore dato contro il Monza con la palla che stava finendo in tribuna e non nello specchio..."

: "Se fa se stesso più grande in opposizione allora sì. Ma qui c'è una distanza ravvicinata, una posizione naturale. Noi non abbiamo mai chiesto di difendere con le mani dietro la schiena nei nostri incontri. L'approccio naturale al contrasto vale e vige tutt'ora. In Europa l'avete mai visto? No e qui usiamo lo stesso metro".