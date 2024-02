Open Var: svelati gli audio sull'espulsione di Milik in Juventus-Empoli

Redazione CM

Su Dazn è andato in onda Open Var, che si è concentrata sugli episodi della 22esima giornata di campionato:



JUVE-EMPOLI, fallo da rosso di Milik



"Giallo almeno", si sente subito dopo il contrasto. I due arbitri valutano diverse inquadrature. "Io lo chiamerei al monitor", "Per me è rosso", le valutazioni in svolgimento. "Ti consiglio una OFR per possibile fallo di gioco", la conclusione. L'arbitro rivede tutto, convincendosi in pochi secondi dell'espulsione.



"Questo è un grave fallo di gioco, cioè quando un giocatore commette un fallo che mette a rischio l'incolumità di un altro. Spesso si verifica dopo controlli sbagliati, quando c'è la foga di voler rimediare all'errore", la valutazione in diretta negli studi di Dazn.