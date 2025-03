Open VAR, Tonolini: "Mani Dumfries in Napoli-Inter non è rigore, analogo a Koopmeiners. Bologna-Milan, ok il gol di Castro"

Getty Images

Intervenuto a DAZN per Open Var,si è espresso così sugli episodi del weekend:Arbitro: "Controllami se c'è una mano"VAR: "Tutto ok, il fuorigioco e la mano. E' solo un rimpallo, la mano non è punibile perché attaccata al corpo. Il fuorigioco non c'è".Queste le parole di Tonolini: "Rete regolare, corretta la lettura di Mariani in campo e Di Bello al VAR. Mano non punibile perché lo sarebbe solo se effettuato dal calciatore che segna la rete."

Arbitro: "Ce l'ha in figura"VAR: "Il braccio sta in sagoma"Queste le parole di Tonolini: "Braccio nella sagoma, intervento non punibile. Corretta la lettura di arbitro e VAR. Non c'è nessun extra movimento del braccio, come nel caso di Koopmeiners in Juventus-Empoli.