Operazione Nostalgia 2024: presentato il raduno dell'8 giugno a Salerno

Cresce l'attesa aper il, il primo dei due in programma). Lo stadio 'Arechi' si prepara ad accogliere leggende del calcio, pronte a rendere emozionante e romantica una giornata all'insegna della festa, dei ricordi e del divertimento.Presso il Comune di Salerno è andata in scena la presentazione ufficiale dell'evento (organizzato con il supporto dell'Official Main Partner Planetwin365.News, il portale di intrattenimento e informazione sportiva di Planet Entertainment - SKS365 Group), del quale: alla conferenza stampa (foto credit Press Planet Entertainment) hanno preso parte i rappresentanti dell’amministrazione, gli organizzatori, i Main Sponsor della manifestazione e

Nell’amichevole - come si legge nel comunicato - scenderanno in camporimasti nel cuore dei tifosi di tutta Italia, per un totale di oltre 1.500 gol e 8.500 presenze complessive in Serie A: tIl Raduno di Salerno ospitera inoltre due leggende presenti nella classifica dei migliori marcatori di sempre della Serie A:e ancora Francesco Totti, secondo con 250 reti. Ben tre degli attaccanti protagonisti del raduno hanno inoltre conquistato il titolo di capocannoniere in campionato (Francesco Totti, Totò Di Natale,) e sei di loro sono stati campioni del mondo con tre nazionali diverse (Totti,, Aldair, Trezeguet e).

, Founder di Operazione Nostalgia, ha commentato: "Siamo entusiasti di portare il nostro Raduno al Sud e in particolare nella citta di Salerno alla quale sono legatissimo. Per festeggiare i 10 anni della nostra realta, volevamo abbracciare i tifosi di tutta Italia e con questo sogno abbiamo voluto organizzare due raduni, a Salerno e a Novara appunto"."Dopo il successo dello scorso anno, il rinnovo della nostra partnership con Planetwin365.News e stata una naturale conseguenza nell’ottica di offrire una esperienza sempre unica e ultra coinvolgente alla nostra community. Tutti i fan e gli appassionati che ci seguono dal Sud Italia sono speciali e non vediamo l’ora di condividere con loro tutte le emozioni di questa giornata, all’insegna dell’amicizia, della partecipazione e dell'amore per il calcio".

A far eco a Bini ecco il pensiero di, Head of Sponsorships & Partnerships di SKS365: "Siamo felici di essere nuovamente accanto a Operazione Nostalgia per il primo Raduno della stagione e primo in assoluto al Sud Italia. Questa manifestazione muove di anno in anno numeri sempre più grandi e per Planetwin365.News sara una fantastica opportunità per continuare a raccontare storie di intrattenimento sportivo e rafforzare ulteriormente il brand in un territorio strategico come quello di Salerno"."Ma non si tratta solo di questo: insieme a Operazione Nostalgia continueremo a regalare alle nostre community l’opportunità di vivere delle esperienze uniche coinvolgendo i grandi campioni del recente passato. Siamo sicuri che Salerno ci regalerà emozioni al pari degli eventi precedenti, e il calore di un pubblico che condivide con noi passione per lo sport e valori di inclusione".

Tonetto, durante la conferenza di presentazione, ha dichiarato: "Non è come partecipare a una partita come le altre. In questo evento l'atmosfera non ha eguali: a Ferrara, lo scorso anno, ho visto migliaia di persone con maglie di tutti i colori, da tutti i luoghi d'Italia, ed è stato un momento magico".Sulla stessa lunghezza d'onda Di Napoli ("Sono sicuro che Salerno risponderà alla grande come ha sempre fatto" e Luca Fusco: "Al di là del momento sportivamente difficile, non ho dubbi che Salerno darà calore ed entusiasmo a questa iniziativa. Per me è la convocazione più importante".

, ma la giornata di festa inizierà gia in mattinata nel Fan Village adiacente allo stadio:nello stand di Planetwin365.News e degli altri partner del Raduno sono previste diverse attività e momenti di aggregazione per intrattenere i tifosi.si apriranno i cancelli dello stadio, mentre alle 20 è previsto il fischio di inizio dell’incontro.La giornata a Salerno sara il primo appuntamento della stagione di Operazione Nostalgia e Planetwin365.News, che proseguira anche il 7 luglio con il secondo Raduno, stavolta in programma allo stadio 'Silvio Piola' di Novara. Un doppio evento per celebrare il decennale di Operazione Nostalgia e replicare il successo dell'edizione 2023, quando a Ferrara accorsero 14 mila tifosi da tutta Italia e più di un milione di persone seguirono la diretta tv su Sportitalia, che quest’anno raddoppierà gli sforzi trasmettendo sui propri canali entrambi i Raduni.

I biglietti del raduno a Salerno di Operazione Nostalgia sono acquistabili a questo link: https://sport.ticketone.it/catalog/event-detail/it/50013/90600791/raduno-operazione-nostalgia