La Lazio si aggrappa ai 105 gol di Immobile, spera in lui. Come riporta il Corriere dello Sport, ha timbrato il cartellino per 9 partite consecutive, è in super forma, segna sempre. E per una volta sarà la Juventus, che di forma ne ha palesata poca, a dover temere la Lazio.



IMMOBILE MEGLIO DELLA JUVE - Anche perché il solo Immobile ha segnato più di tutto l’attacco bianconero, Ronaldo (6), Higuain (4) e Dybala (4). Numeri pazzeschi, anche contro la Vecchia Signora: il centravanti campano ha segnato due doppiette alla Vecchia Signora nel 2017, prima in Supercoppa allo stadio Olimpico e poi all’Allianz Stadium in campionato. A Torino la Lazio non vinceva da 15 anni. Ora il successo contro la Juventus all'Olimpico manca dal 2003. L'ennesimo tabù da sfatare per Ciro Immobile.