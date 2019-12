Tra poco più di 24 ore torna la Serie A, nel lungo week end calcistico si giocherà per la 15esima giornata di campionato. Ad aprire i battenti, domani al Meazza, sarà la sfida tra Inter e Roma che è uno dei due big match della giornata. Nelle quote, si legge in una nota di Agipronews, i nerazzurri sono favoriti per la vittoria che è quotata a 1,90, il pareggio è a 3,85 e il successo dei capitolini è a 3,75. ​Sabato altre tre partite. L’Atalanta (a 1,33) e il Napoli (a 1,72) partiranno con i favori del pronostico, i bergamaschi in casa contro il Verona (a 9,00) e i partenopei in trasferta al Dacia Arena contro l’Udinese (a 5,00). Sabato sera all’Olimpico l’altro big match con la sfida tra la Lazio (a 2,85) e la Juventus (a 2,40), bianconeri leggermente avanti nelle quote. Sei partite si disputeranno domenica. Il lunch match si giocherà allo stadio Via del Mare tra il Lecce e il Genoa, partita equilibratissima, stessa quota per la vittoria di una o dell’altra a 2,60. Torino (a 2,45) e Sassuolo (a 2,50), leggermente avanti nelle quote, ospiteranno rispettivamente la Fiorentina (a 3,00) e il Cagliari (a 2,80). A Ferrara contro la Spal (a 2,10) ci sarà il ritorno sulla panchina del Brescia (a 3,70) di Eugenio Corini al posto di Fabio Grosso. Favori del pronostico per la Sampdoria (a 1,95) che ospiterà il Parma (4,00). Domenica sera il posticipo serale allo stadio Dall’Ara tra il Bologna (a 2,85) e il Milan (a 2,50) chiuderà la 15esima giornata.