Oscar, trequartista ex Chelsea, oggi allo Shanghai SIPG, dice la sua, ad As, sul proprio trasferimento in Cina: "Tutti i giocatori che accettano la Cina lo fanno per guadagnare tanto e aiutare la propria famiglia. Mi criticano per la mia scelta, ma io non voglio fare come quei calciatori che vivono di ricordi, voglio solo non essere povero quando sarò vecchio".