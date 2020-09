Victor Osimhen 'Piedone' di Napoli. Il paragone non si riferisce certo alla stazza, ben lontana da quella del celebre attore Bud Spencer, ma a una peculiarità: quel 46,5 di piede, pari quasi al 47 di Carlo Pedersoli. E' una delle curiosità raccontate oggi da Il Corriere dello Sport sull'attaccante nigeriano arrivato dal Lille, già in luce con 6 gol nelle prime due amichevoli in azzurro. 46,5 di piede, sulla scia di altri due giganti bomber della Serie A come Ibrahimovic (47) e Lukaku, 're' di questa classifica con il suo 48,5. Osimhen corre veloce però con quel 'piedone', affamato di calcio com'è e come racconta chi ha iniziato a conoscerlo. Un ragazzo socievole e umile, ma giovane e caratterizzato anche da look eccentrici che si rifanno agli idoli rap e trap: cappellini, capelli colorati, la passione per la PlayStation e i social. Ma la vita fuori dal campo scorre tranquilla e il CorSport racconta un curioso retroscena: nei suoi primi giorni a Napoli, prima di prendere la nuova casa a Posillipo, è quasi sempre rimasto in albergo con la compagna Stefanie, con cene in camera e uscite limitate ad allenamenti e necessità. Tranne che per un blitz pomeridiano in centro città: per un kebab a Chiaia, in un vicoletto le cui scale sono usate da molti registi nei loro film.