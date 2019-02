Mercato invernale chiuso, ma l'occhio è già rivolto alla prossima sessione estiva e l'Inter ha le idee chiare: tra gli obiettivi è prioritario l'acquisto di centrocampista, in particolare un regista che possa alternarsi a Brozovic, unica risorsa a disposizione di Spalletti. E dopo Lautaro Martinez i nerazzurri potrebbero rivolgersi ancora una volta al campionato argentino, perché sulla lista di Ausilio e Marotta è ancora presente il nome di Exequiel Palacios, classe '98 del River Plate.



IL TEMPO STRINGE - Arrivare al giovane centrocampista non è semplice, il Real Madrid ha messo da diversi mesi le mani su di lui 'prenotandolo' per l'estate. L'ultima parola però non è ancora detta, fino alla definizione ufficiale dell'accordo tra merengues e millonarios l'Inter può ancora tentare l'inserimento. Lo ha lasciato intendere il direttore sportivo del River Enzo Francescoli in una recente intervista a El Mundo: "Affare avviato, è una possibilità che vada a Madrid, ma al momento non c'è fretta di chiuderlo". Traduzione: se arriva un'offerta più vantaggiosa, l'affare con il Real può saltare. Una buona notizia per le altre pretendenti, su tutte l'Inter, ma ovviamente c'è un limite temporale: l'idea del River Plate è comunque quella di definire nelle prossime settimane la cessione in vista dell'estate, incassando almeno 20 milioni di euro per il cartellino di Palacios, e se non arriveranno inserimenti concreti allora sarà il Real Madrid a chiudere regolarmente l'affare. I nerazzurri non mollano, ma aspettare sornioni non basterà: per soffiare Palacios ai blancos serve una mossa decisa e il tempo stringe.