Proseguirà anche in Serie B il prolifico legame tra il Palermo e Matteo Brunori.



Dopo settimane di tira e molla la trattativa tra il club siciliano e la Juventus, proprietaria del cartellino dell'attaccante italo-brasiliano si è finalmente sbloccata.



I due club hanno trovato l'intesa nella giornata ieri e nelle prossime ore il 27enne dovrebbe arrivare in città per legarsi, questa volta a titolo definitivo, alla società rosanero.



Alla Juventus andraà 3,5 milioni di euro più una serie di eventuali bonus legati al rendimento del giocatore e ai risultati raggiunti dalla squadra.