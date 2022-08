Eugenio Corini, allenatore del Palermo, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport poco prima della partita contro il Bari: "Abbiamo fatto una buona partita col Perugia, grazie anche al lavoro fatto dai miei colleghi che mi hanno preceduto. Stiamo lavorando bene per costruire una squadra competitiva. Oggi siamo un po’ in difficoltà a centrocampo, ma ho fiducia nell'attitudine dei miei.".



SUL BARI - "Il Bari è uno scoglio difficile, ma abbiamo le armi per fare la nostra partita. Quando si subentra è sempre importante valorizzare il lavoro fatto in passato, da chi mi ha preceduto. Mi è piaciuta la partecipazione dei ragazzi, oggi mi aspetto un ulteriore passo in avanti. C’è un’idea ben precisa di come costruire la squadra".



MERCATO - "Sono arrivati tre acquisti di valore, c’è l’idea di farne altri due-tre per consolidare il centrocampo, l’idea è consolidare un certo tipo di atteggiamento".