Il ds del Palermo Rino Foschi parla dal ritiro rosanero, le sue parole riportate da Mediagol.it: "Via gli stipendi alti? Capita a tutte le squadre. Si è costretti a ridurre i costi. Il primo anno c’era paracadute, adesso è diverso. Bisogna cercare ridurre i costi sennò si rischia di fallire. Abbiamo venduto La Gumina e Coronado, sono state operazioni importanti. Non è facile vendere, io i giocatori non li regalo. Tutti devono cercare di dare il massimo. Qui non c’è nessuno da mandar via. Se qualcuno ha la soluzione io cerco di aiutarli. Puscas e Di Carmine? Sono trattative difficili, vedremo. Sono in uscita non vanno in prestito. Prima pensiamo alle uscite nostre. Stiamo lavorando con calma e silenzio. Tempi? Sono già corti, il mercato è aperto fino a metà agosto. Ci vuole pazienza. Tutti sono impazienti. Ad esempio il Chievo va in ritiro con 7 giocatori, non è facile. Ci vuole calma".