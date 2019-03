Come riporta oggi La Repubblica, Maurizio Zamparini sarà ascoltato dalla FIGC in merito alla gestione del Palermo degli ultimi anni. Il GIP del capoluogo siciliano, Gioacchino Scaduto, ha infatti autorizzato la Procura federale ad interrogare Zamparini per portare a termine le indagini attualmente in corso nei confronti del club rosanero per falso in bilancio e false comunicazioni sociali alla CoViSoc. Il verbale sarà poi messo a disposizione della magistratura palermitana per poter essere utilizzato anche in sede penale.