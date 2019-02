Il Palermo gioca oggi a Perugia in Serie B, ma sullo sfondo restano le preoccupanti vicende societarie. Dopo le dimissioni della nuova proprietà inglese che aveva rilevato il club rosanero da Zamparini, è già saltata la trattativa con l'imprenditore foggiano Follieri, che non avrebbe fornito le necessarie garanzie finanziarie. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, l'ultima speranza è un fondo made in USA con un giro d'affari da oltre 20 miliardi di dollari.



Intanto il presidente della Lega di B, Mauro Balata ha scritto una email Pec ai nuovi soci, invitandoli a "certificare che la cessione di quote e l'attuale compagine sociale presentano le necessarie caratteristiche di autenticità, veridicità e certezza ai fini della normativa". La Lega chiede poi garanzie che "non sussistono elementi idonei a configurare ipotesi di esterovestizione, né finalizzati alla realizzazione di pratiche elusive".