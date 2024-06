Palermo, tra Miccoli e Toni chi è stato l'attaccante rosanero più forte? Ecco la sfida definitiva!

Diciamo subito una cosa,. Non soltanto i tifosi rosanero, ma gli amanti del calcio in toto. Immaginatevi l'estro e. Praticamente l'eccellenza in quanto a coppia del gol, perfetti per giocare insieme ma spesso e volentieri rivali, fin dai tempi delle sfide tra Palermo e Fiorentina... ma a maglie invertite.Se confrontiamo i numeri, non c'è partita.. Tutte giocate da punta centrale, da riferimento dell'area di rigore, da uno che ha bisogno anche del supporto dei compagni di squadra per gonfiare la rete. L'altro,. Qualcuno potrebbe asserire che ci sono più di centocinquanta gare in differenza ma l'impressione è che, comunque... non ci sia partita.. Ma non è questo il punto.

Il punto è che, francamente,. Perchè, come già ribadito dal buon Fabrizio sui propri canali social, tutto nasce da un parere "non richiesto", come specifica il fantasista, del fratello. Che avrebbe potuto usare dei modi un tantino diversi per analizzare una semplice risposta del buon Luca ad una normale intervista. Che poi, diciamocelo chiaramente,Con una cosa in comune, la maglia rosanero. Se poi vogliamo metterla sul piano della tecnica, anche lì, rispondiamo che non c'è discussione da fare: la bilancia tende nettamente a favore di Miccoli. Che con il pallone tra i piedi sapeva incantare come pochi.

. Augurandoci che, privatamente, i due si siano già chiariti... e non fatichiamo a pensarlo.