Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, ex compagno di Cristiano Ronaldo e Pallone d'Oro uscente, ha premiato Lionel Messi, che ha vinto il suo sestro trofeo personale. Queste le parole del croato dopo la cerimonia, con le quali tira una frecciata proprio a CR7, assente questa sera: "Ronaldo? Sono qui perché il calcio è rispetto, per questo sono venuto a dare il premio a Messi e a congratularmi con lui. Quando non vinci, devi esserci per mostrare rispetto . Il calcio è questo ".



'RISPETTO' - "​Sono qui per festeggiare il calcio. Gli ho dato il premio e mi sono congratulato con lui. Sono felice di essere qui. Può essere una buona tradizione per il vincitore venire ogni anno per consegnare il premio al nuovo vincitore. Siamo rivali ma prima di tutto c'è rispetto. Devi goderti il calcio e basta, come in altri sport in cui ci sono grandi atleti e mostrano rispetto. Dobbiamo seguire la sua linea nel calcio".