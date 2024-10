Getty Images

Pallone d'Oro a Rodri, il parere di Kroos: "Premi individuali importanti nel tennis"

7 minuti fa



L'ex centrocampista tedesco Toni Kroos ha parlato della vittoria del Pallone d'Oro da parte dello spagnolo Rodri che ha battuto il madridista Vinicius Jr facendo scoppiare una polemica in Spagna: "Rodri lo vincerà ovviamente, ma non credo che questi premi siano così importanti. Credo nel profondo del cuore che i premi individuali nel calcio non abbiano significato. Possono essere assegnati nel tennis, ma non in questo sport".