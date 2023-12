L'ex attaccante di Inter e Napoli, Goran Pandev ha concesso una bella intervista alla Gazzetta dello Sport



LA SCELTA - "Non potrei mai scegliere, tra Napoli e Inter. Squadre in cui ho vinto e che mi hanno riempito d’affetto"



ELMAS - "Elmas, mio connazionale. Spero che trovi spazio e faccia una gran gara".



OSIMHEN VS LAUTARO - "Sono i più forti della Serie A. Spero che l’argentino possa chiudere la stagione da capocannoniere, perché lo merita. Ha un atteggiamento da capitano vero, la fascia lo ha rinvigorito. Sono entrambi campioni, Victor lo ricorderà a tutti adesso che rientra"



KVARA E THURAM - "Sono i classici fuoriclasse che in qualsiasi momento possono compiere la prodezza decisiva. Khvicha si sta confermando, il francese invece mi ha sorpreso: mai avrei previsto un impatto simile al primo anno in Italia, com’è stato per Kvara".



MEGLIO THURAM DI LUKAKU - "Sì e lo dico con fermezza. Sono simili e complementari, sanno scambiarsi compiti e mansioni. Mi congratulo con Marotta e Ausilio, un colpo pazzesco".



SCUDETTO - "Beh, direi che i nerazzurri sono davanti a tutti in termini di organico. E puntare tutto sullo scudetto, per centrare la seconda stella, non sarebbe così sbagliato. Attenzione come al solito alla Juventus: non avere impegni europei è un vantaggio che potrà rivelarsi determinante. Napoli e Milan restano in corsa, almeno per ora".