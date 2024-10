Paolo Maldini su Daniel in Nazionale: "Non è facile portare questo cognome, dovrà essere forte"

Getty Images

Potrebbe essere la sera dell'esordio dicon la Nazionale italiana: il figlio di Paolo e nipote di Cesare, trequartista del Monza e protagonista di un buon avvio di stagione, è stato convocato per la prima volta in carriera assieme ai grandi da ct Spalletti. Così papà, leggenda del Milan,"Daniel ha sempre lavorato duro e oggi si merita questa occasione. Ha senza dubbio unanel calciare, nel vedere il gioco e fisicamente è cresciuto.".

Maldini junior, in occasione di Italia-Belgio di Nations League allo stadio Olimpico di Roma, siede in panchina: al suo posto parte titolare Pellegrini, con Raspadori prima alternativa, ma non è da escludere un eventuale ingresso in campo nella ripresa.