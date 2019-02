Il Direttore Sportivo della Juventus Fabio Paratici ha parlato a Radio Rai Uno dei giovani talenti accostati alla Juventus, tra cui Zaniolo, Tonali, Barella e Chiesa: "Siamo contenti che i giovani italiani vengano accostati alla Juventus. Sono giovani bravi. Sicuramente sono sulla bocca di tutti e dunque sono oggettivamente bravi. Non ce n'è uno che può essere accostato a noi in particolare. Li stiamo seguendo come li stanno seguendo tutti in Italia e in Europa".