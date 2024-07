GETTY

Parma: chi è Zion Suzuki, pronto a diventare il nuovo portiere titolare del club

un' ora fa

Il Parma è a un passo da Zion Suzuki. Neopromossa in Serie A, la squadra di Pecchia pare aver scelto il prossimo portiere titolare: si tratta del classe 2002 del Sint-Truiden. Come riporta Sky Sport, si discute con il club belga per una cifra tra i 6 e i 7 milioni più bonus. Sul giocatore si era interessato anche il Genoa, alla ricerca di un sostituto di Martinez, diretto verso l'Inter.



PROFILO E CARRIERA - Suzuki è giapponese, vanta 10 presenze con la maglia della sua nazionale e si è messo in mostra nella Jupiler Pro League, la massima serie belga, dove ha raccolto 32 presenze. Nato nel 2002, è nato negli Stati Uniti, è figlio di un americano con origini ghanesi e ha acquisito la nazionalità nipponica grazie alla madre. Già a 16 anni era nelle giovanili dell’Urawa Red Diamonds, qui debutta tra i pro e gioca 29 volte con la prima squadra. Nel 2023 va in prestito al Sint-Truiden, nel 2024 viene acquistato da questa squadra.