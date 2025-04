Parma, Chivu ritrova l'Inter: "13 anni non si possono dimenticare. Man? Sono convinto che si sbloccherà"

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

La capolista della Serie A farà visita alla formazione allenata da, reduce dal pareggio sul campo dell'Hellas Verona e(tre pari e un solo ko), ma soprattutto ancora in piena bagarre nella corsa per la salvezza (appena tre punti di vantaggio sull'Empoli terzultimo).dominanti della conferenza stampa della vigilia.Dal centro sportivo di Collecchio, Chivu ha presentato così la sfida di domani: “Ma ora, il mio pensiero è tutto per il Parma, per quello che dobbiamo fare e per il nostro obiettivo. Ho preparato la partita come ho sempre fatto in questo mese e mezzo. Affrontiamo una delle squadre più forti d’Europa, e bisogna essere pronti a gestire questo tipo di sfide”.In vista della partita delle ore 18 di domani, Cristian Chivu potrà contare su. A livello di indicazioni di formazione, l'allenatore gialloblù ha dichiarato: “Ogni partita ha la sua storia., e questo ha il suo valore, ma non è qualcosa che è successo sempre. Dobbiamo imparare a crederci, a poter giocare contro chiunque, questo è il messaggioUna seconda punta al fianco del recuperato Djuric? La preoccupazione è stata di non creare confusione. In queste cinque partite qualcuno lo abbiamo sempre affiancato alla prima punta, anche se non un attaccante di mestiere. Però crea densità e supporta la prima punta. A gara in corsa abbiamo provato ad avere due punte, è un'opzione ma non credo sia l'assetto iniziale. A gara in corso sì”.Sulla delicata situazione di classifica del Parma a otto giornate dalla conclusione della Serie A,Questa spensieratezza e quel modo di approcciare la partita viene naturale. In Italia pensiamo più a cose che mettono dubbi ai giocatori quando devono avere responsabilità. A livello mentale non avrebbe cambiato fare gli stessi punti ma con le vittorie, il punto di partenza è non aver perso. Dobbiamo crescere nella motivazione, nella fiducia che ci permette di ottenere qualche risultato in più”.