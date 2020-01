Parma-Lecce 2-0



Sepe 6: un po’ indeciso sulle uscite ma dimostra sicurezza in mezzo ai pali; grande intervento su Mancosu



Gagliolo 6,5: spinta continua sulla sinistra e un gol sfiorato; molti cross partono proprio dai suoi piedi



Alves 6: padrone sui palloni alti, gestisce la difesa crociata senza problemi



Iacoponi 6: sbaglia molti passaggi nel primo tempo; porta in vantaggio il Parma con un bel colpo di testa



Darmian 6: più incisivo in fase difensiva che offensiva. Il Parma spinge di più sulla fascia opposta



Kurtic 6: debutto con la maglia crociata per l’ex Spal; convince più in fase di contenimento



Hernani 6: tanti falli e passaggi sbagliati, si prende un cartellino giallo inutile; i calci piazzati sono il suo forte



(Dal 37’ s.t. Gervinho sv)



Grassi 6: a centrocampo si destreggia con bei tocchi e qualche ottimo recupero



(Dal 31’ s.t. Scozzarella 6: torna in regia dopo l’infortunio)



Kulusevski 5,5: quando cambia passo il Lecce ne risente ma si fa sempre recuperare nel momento più bello



Inglese 6: prova a metterci la solita grinta ma ancora non è in condizione ottimale



(Dal 24’ s.t. Cornelius 7: entra e segna il gol del 2-0 dopo la traversa di Kucka; tanta qualità in attacco)



Kucka 6: sfiora il gol di testa e lotta in mezzo al campo quando c’è da contenere il Lecce





All. D’Aversa 6,5: deve aspettare la ripresa per vedere un Parma pimpante; grande vittoria che lo proietta in zone alte della classifica