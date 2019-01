Il Parma, viste le difficoltà per Stepinski (Chievo), torna a sondare il terreno per Matri (Sassuolo). Sulla fascia piace Rispoli (Palermo), quasi tutto fatto per El Kaddouri (Paok Salonicco). In uscita Cremonese su Ceravolo, Longo al Potenza, Ciciretti non convocato è in orbita Chievo, no al Perugia per Stulac. L’Empoli cerca un centrale e spinge per Bani (Chievo), l’alternativa è Andreolli (Cagliari, ci sono anche Leganes e Spal che presta Moncini al Livorno). Per la fascia si tratta a oltranza col Sassuolo per Dell’Orco. Mraz verso il Crotone.



In casa Cagliari ci sono stati nuovi contatti per il centrocampista uruguaiano Nandez, con un’offerta da 20 milioni di euro per il totale del cartellino (il Boca ne detiene il 70%). L’agente del giocatore, però, ieri si trovava in Inghilterra dove ci sono sondaggi convinti anche dalla Premier. Nelle prossime ore i sardi proveranno lo stesso a chiudere ma non sono da soli per Nandez. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, per Peluso (Sassuolo) servirà aspettare fino a fine mercato. Clamoroso dietrofront del Lecce, che stoppa il trasferimento del centrale Lucioni al Sassuolo. È stato il presidente Sticchi Damiani a prendere la decisione dopo l’incontro coi soci di ieri pomeriggio. Una scelta che ha spiazzato il Sassuolo, convinto di avere il giocatore in pugno grazie a una offerta di due milioni al Lecce (500 mila euro di prestito e 1,5 il riscatto) e tre anni e mezzo al difensore. Tutto prima della decisione inaspettata di stoppare Lucioni.



La Sampdoria trattiene la punta Kownacki (nel mirino del Fortuna Dusseldorf e dell’Empoli) fino a fine mercato per cautelarsi di fronte alla possibile richiesta di cessione di Defrel (ci sono nuove voci sul Newcastle). Dodò è diretto al Corinthians. Per la fascia piace Depaoli del Chievo, ma il prezzo è elevato. Pucciarelli è in trattativa con il Lecce.