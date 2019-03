Dopo la gara da cardiopalma di Empoli i crociati tornano con un punto che fa benissimo per la classifica, anche se per come si era messo il match si possono considerare due punti buttati per la lotta salvezza. Bicchiere mezzo pieno o bicchiere mezzo vuoto? Ciò che conta è la posizione dei crociati sulle squadre che lottano per non retrocedere e con il pareggio rocambolesco di Empoli il Parma si tiene a distanza di sicurezza, sforando anche quota 30 in classifica. Finalmente si ritorna a prendere qualche punto dopo tre KO di fila contro Inter, Cagliari e Napoli.



Il Parma di D’Aversa però subisce troppi gol e non riesce mai a mantenere il vantaggio. Al Castellani per ben tre volte i ducali si sono trovati a condurre il match e per tre volte sono stati raggiunti dai padroni di casa. Un campanello d’allarme si accende per i tredici gol subiti nelle ultime cinque partite. La difesa scricchiola ma finché l’attacco punge non è un problema primario. L’obiettivo del Parma è arrivare a quota 40 il prima possibile anche se negli ultimi anni la salvezza si guadagna matematicamente anche a 36/37 punti. Ultimo sforzo per i ducali? Mancano ancora diverse partite per salvarsi e togliersi qualche soddisfazione. Tuttavia i gialloblu si sono già tolti diverse soddisfazioni in questo campionato di Serie A come le vittorie di Milano, Genova, Firenze, Torino e Udine senza dimenticare il pareggio in extremis allo Stadium contro la Juventus. Come neopromossa non ci si poteva aspettare di meglio da D’Aversa e compagni. Il tandem Inglese-Gervinho continua a stupire soprattutto lontano dal Tardini. Il primo obiettivo realizzabile è quello di tornare a vincere tra le mura amiche (vittoria che manca addirittura da fine novembre). Genoa avvisato quindi, per il match casalingo di sabato 9 marzo. La spinta dei tifosi e la compattezza ritrovata sono un elemento chiave per provare a salvarsi già nel mese corrente. Con la primavera alle porte il Parma di D’Aversa esce allo scoperto. Ci sono punti da conquistare per restare in Serie A.