Che c’era aria di rivoluzione si vedeva già dopo l’addio di Faggiano. Ma una rivoluzione così grande nessun tifoso crociato se l’aspettava. Anzi, ci si aspettava in breve termine la rivoluzione societaria con l’ingresso del Gruppo Al Mana ma per questo si dovrà aspettare almeno l’Autunno.. La realtà di questi giorni vede il Parma Calcio senza la coppia d’assi Faggiano-D’Aversa con mister Liverani pronto a subentrare a pochi giorni dal ritiro. Una rivoluzione così grande attorno alla squadra crociata appena prima del raduno non è un segnale positivo per la stagione che comincerà la prossima settimana. C’è un ringiovanimento della rosa in vista con qualche cessione eccellente (Alves e Gervinho in primis) ma come sempre i conti si fanno alla fine, a giochi iniziati. Il pallone deve ancora rotolare in campo che già si parla di progetto che porta alla Serie B.Comincia una settimana decisiva a Collecchio. Nuovo mister e nuovo Ds potranno sedersi a una tavolo e cominciare a parlare di mercato. Oltre alle uscite eccellenti si guarderà nelle trattative in entrata, senza dimenticare che il Parma ha già diversi milioni di euro da tirar fuori per i riscatti di giocatori come Hernani, Sepe, Grassi e Inglese. Visto il più che probabile passaggio al modulo 4-3-1-2 di Liverani, il Parma proverà a lanciarsi alla ricerca di un trequartista. Fantasia e piedi buoni ma non si attaccherà più sulle fasce come fece la squadra di D’Aversa. Gervinho e Karamoh faticheranno a trovare spazio in questo modulo e per questo almeno uno dei due potrebbe lasciare l’Emilia.. La rivoluzione Parma comincia proprio dallo svecchiamento della rosa. C’è poco tempo per lavorare ma si sa che Parma è l’ambiente giusto per fare calcio, soprattutto con giovani giocatori che vogliono mettersi in mostra.